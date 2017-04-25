В Бельгии насчитали 629 иностранных боевиков-террористов

БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Общая численность так называемых "иностранных боевиков-террористов" (foreign terrorist fighters по определению ООН), внесенных правоохранительными органами Бельгии в специальную базу данных, составляет 629 человек, сообщила во вторник электронная газета Derniere heure со ссылкой на данные МВД королевства.

Считается, что 276 исламских боевиков из Бельгии участвуют в боевых действиях в Сирии, еще 121 джихадист уже вернулся оттуда в Бельгию.

Ранее телерадиокомпания RTL со ссылкой на данные МВД Бельгии сообщала, что по состоянию на 2017 год в королевстве зафиксировано 18884 человека в базе данных полиции о лицах, подозреваемых в связях с террористами, что в 10 раз превышает показатель 2010 года.

Из указанного числа более 2,2 тысячи лиц рассматриваются в качестве личностей, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.