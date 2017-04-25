В Бельгии насчитали 629 иностранных боевиков-террористов

БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Общая численность так называемых "иностранных боевиков-террористов" (foreign terrorist fighters по определению ООН), внесенных правоохранительными органами Бельгии в специальную базу данных, составляет 629 человек, сообщила во вторник электронная газета Derniere heure со ссылкой на данные МВД королевства.
Ранее телерадиокомпания RTL со ссылкой на данные МВД Бельгии сообщала, что по состоянию на 2017 год в королевстве зафиксировано 18884 человека в базе данных полиции о лицах, подозреваемых в связях с террористами, что в 10 раз превышает показатель 2010 года.
Из указанного числа более 2,2 тысячи лиц рассматриваются в качестве личностей, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии.
В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.