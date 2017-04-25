При авиаударе Турции по северу Ирака погибли пятеро ополченцев

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Турецкие самолеты нанесли авиаудар по району Шенгал (Синджар) на севере Ирака, который является одной из баз запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, погибли пять и ранено девять курдских ополченцев, сообщил медиацентр Патриотического союза Курдистана.

Кроме того, по данным курдского агентства Firat , разрушена радиостанция Чира ФМ (Çira FM). По данным агентства, в авиаударе было задействовано одновременно 26 турецких военных самолетов.

Ранее стало известно об одновременном авиаударе по северу Сирии, где находятся отряды связанного с РПК ополчения YPG. По сообщению командования YPG, здесь также есть погибшие и раненые.

Турецкое командование заявляло о планах проведения военной операции в районах Шенгал (Синджар) и Кандиль на севере Ирака, которые Рабочая партия Курдистана использует для своих баз. По сообщениям курдских источников, в последние дни бомбардировки этих районов заметно усилились.