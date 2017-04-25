Сеул заявил протест Токио, назвавшему острова Токто исконно японской землей

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Южная Корея заявила протест Японии в связи с упоминанием островов Токто (японское название Такэсима), на которые претендует Токио, в Голубой книге дипломатии за 2017 как "исконно японской территории", сообщило агентство Ренхап.

Протест был передан через посольство Японии в Корее. В заявлении говорится, что "Южная Корея заявляет протест против повторения японским правительством своих несправедливых претензий на острова Токто, которые являются нашей территорией исторически, географически и с точки зрения международного права".

В Голубой книге дипломатии за 2017 год помимо утверждения о том, что острова принадлежат Японии, содержится еще осуждение южнокорейских депутатов, неоднократно посещавших острова в этом году.

Япония после Второй мировой войны претендует на группу небольших островов Токто (японское название Такэсима) в западной части Японского моря, которые находятся под суверенитетом Южной Кореи. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.