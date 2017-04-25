В доме вице-мэра Кишинева прошли обыски по делу о платных парковках

КИШИНЕВ, 25 апр – РИА Новости. Обыски проходят в доме вице-мэра Кишинева Нистора Грозаву в связи с делом о платных парковках в столице Молдавии, заявила во вторник пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) республики Анжела Старински.

"Обыски проводят в доме Нистора Грозаву. Они связаны с платными парковками. По делу проходят много граждан, включая чиновников мэрии. Пока никто не задержан", — сказала Старински.

Ранее было возбуждено уголовное дело из-за заключения контракта между мэрией Кишинева и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH в связи с организацией платных парковок в столице Молдавии. Согласно проекту, разработанному мэрией, предполагается, что в будущем все стоянки в Кишиневе, в том числе во дворах жилых домов, могут стать платными. Экспертное сообщество и общественность осудили этот проект.