Постпред РФ при СЕ: в ПАСЕ продолжат спекулировать на российской теме

СТРАСБУРГ, 25 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский считает, что в ПАСЕ в отсутствие РФ продолжится спекулирование на российской теме.

Во вторник во второй половине дня в ПАСЕ будет обсуждаться доклад по ситуации с правами человека на Северном Кавказе. Его содержание мало чем отличается от аналогичных документов, подготовленных ПАСЕ в начале 2000 годов.

Российская делегация не будет присутствовать на обсуждении.

"Функционирование ПАСЕ в отсутствие делегации основного плательщика Совета Европы — вообще весьма своеобразный и непонятный феномен", — сказал Солтановский, комментируя в интервью РИА Новости этот факт.

По его мнению, в этой связи "возникают вопросы к правомочности обсуждения тем, которые касаются непосредственно нас".

"К такого рода резолюциям и решениям, принятым в наше отсутствие, у нас соответствующее отношение — философское", — добавил Салтановский.

По мнению постпреда РФ при СЕ, спекулирование на российской теме будет, безусловно, продолжаться.

"Это выражается на сирийском треке: кажется, какое отношение это имеет к Совету Европы? А через ПАСЕ имеет. Это продолжается и по украинской тематике, которая приобретает какие-то оголтелые, неудобоваримые формы", — добавил он.

По словам высокопоставленного дипломата, "ПАСЕ переживает далеко не лучшие времена. Чем дальше, тем больше вопросов к этому органу Совета Европы".

"Не в нашей политике навязываться, напрашиваться. Сами депутаты должны сделать выводы", — заключил Солтановский.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за воссоединения Крыма с Россией приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В январе прошлого года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы. В этом году российская сторона приняла решение также не направлять документы для участия в работе Ассамблеи.