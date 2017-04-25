Силовики 30 раз за сутки нарушили режим тишины в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (195)

ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Украинские силовики 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили во вторник в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 12 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По его словам, в результате обстрела в поселке Зайцево в пригороде Горловки сгорели хозяйственные постройки.