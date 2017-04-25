В ЛНР заявляют об одном обстреле в Донбассе за сутки со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (194)

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив автоматический гранатомет станковый и стрелковое оружие", — сообщили в ведомстве.

По данным собеседника агентства, огонь велся со стороны Крымского в направлении населенного пункта Сокольники. Всего по территории ЛНР было выпущено порядка 58 снарядов, добавили в Народной милиции.