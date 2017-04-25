Бюджет уходит в минус: США могут сократить помощь Украине почти на 70%

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США намерены сократить финансовую помощь Украине в 2018 году сразу на 69 процентов. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа.
Вашингтон планирует экономить не только на Киеве, бюджет предусматривает сокращение помощи и другим развивающимся странам, отмечает Foreign Policy.
Позиция госдепа
О планах сократить программу помощи для Украины ранее говорили и официальные американские лица. Так, в начале апреля с нерадостными для Киева прогнозами выступила заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.
"Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что финансирование международной помощи будет также меньше", — заявила чиновница.
Бывший американский посол на Украине Джон Хербст подтвердил, что "выделение помощи Украине будет сокращено". По его словам, это решение связано не с политикой Киева, а с внутренними делами в США.
Киев ждет оружие
"На данный момент Украина больше заинтересована в получении помощи Вашингтона с военными поставками и сохранении экономических санкций в отношении России, чем в получении кредитных гарантий", — заявил украинский министр в интервью The Wall Street Journal.
Тогда Данилюк также выразил оптимизм, говоря о перспективах работы Киева с администрацией Дональда Трампа.
"Мы уверены, что у нас будут очень тесные отношения с администрацией Трампа", — отметил он.
В поставках военного оборудования и техники Киев поддерживают и американские военные. В марте командующий силами США в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что Штаты должны усилить ВСУ для противостояния ополченцам Донбасса.
Москва неоднократно заявляла, что не поставляет ополченцам военную технику и боеприпасы и не является стороной внутриукраинского конфликта. Российские власти также говорили о своей заинтересованности в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Вопрос о летальном вооружении
В конце прошлого года стало известно, что американский сенат включил в оборонный бюджет на 2017 год статью о выделении Украины 350 миллионов долларов. Однако в марте комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса предложил сократить эти расходы более чем вдвое — до 150 миллионов долларов.
При этом в проекте впервые говорится о поставках Киеву летального оружия. Согласно формулировке, помощь будет подразумевать "подготовку, приобретение оборудования, смертоносного оружия оборонительного характера, поставок и услуг".
Также помощь США будет заключаться в "разведывательной поддержке армии и сил национальной безопасности Украины".
В проекте, который одобрил комитет, говорится, что деньги могут быть израсходованы до 30 сентября, то есть до окончания 2017 финансового года.
В середине февраля первый заместитель министра обороны США Боб Уорк встретился с главой украинского МИД Павлом Климкиным. Американский чиновник заявил, что Вашингтон настроен на "серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил".
"Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения — на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо. Нам однозначно необходимо больше высокотехнологичного оружия, нам нужно эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами и НАТО, причем во многих сферах", — заявил дипломат в интервью ZN.UA после переговоров.
"И, главное, по реакции наших друзей и коллег я понимаю: и они видят, что результаты есть", — добавил Климкин.
В марте Украина также попросила присвоить ей статус основного союзника США вне НАТО. Такой статус дает стране доступ к ограниченным видам вооружений и возможность участия в оборонных инициативах.