В Кении в ДТП с автобусом погибли не менее 27 человек

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли в Кении в результате столкновения автобуса и грузовика, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

ДТП произошло в ночь на вторник, передает агентство Франс Пресс.

По данным Ассошиэйтед Пресс, инцидент произошел на одном из участков дороги, соединяющей два крупнейших города страны — Найроби и Момбасу.

По словам представителя местной полиции, автобус следовал в Момбасу, грузовик двигался ему навстречу в момент, когда произошло ДТП.

Подробности инцидента пока уточняются.

Согласно статистике полиции, в Кении в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибают около 3 тысяч человек. Частая причина аварий — опасные маневры водителей на загруженных дорогах, отмечает агентство.