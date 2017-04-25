В Циндао впервые открыли китайскую атомную подлодку для посетителей

ПЕКИН, 25 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Первую атомную подводную лодку КНР "Чанчжэн-1", переданную в музей китайских военно-морских сил, открыли для посетителей в китайском городе Циндао, пишет газета China Daily.

Первая китайская атомная подводная лодка была принята на вооружение в августе 1974 года.

Ранее сообщалось, что после деактивации ядерного реактора и других процедур подлодка была пришвартована на судоверфи музея военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в городе Циндао в провинции Шаньдун.

По данным некоторых китайских СМИ, "Чанчжэн-1" была выведена из состава ВМС НОАК еще в 2013 году.