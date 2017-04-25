СМИ: "самая тяжелая" женщина мира сбросила почти 330 килограммов

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр — РИА Новости. Египтянка Иман Ахмед Абдулати, которая считалась самой тяжелой женщиной мира и весила около 500 килограммов, в ходе курса лечения в индийской клинике города Мумбаи похудела до 171 килограмма, сообщает издание Times of India со ссылкой на клинику.

Уже через две недели Иман сможет отправиться обратно в Египет. Однако ситуация усугубляется скандалом, разворачивающимся вокруг этого случая из-за неожиданного заявления сестры Иман Шаймы Селим. Она в видеообращении от 14 апреля выразила недоверие к методам лечения в клинике, заявив, что в ее состоянии "нет улучшений" и Иман якобы не сбросила половину веса (на тот момент), как утверждал ее лечащий врач доктор Муффазала Лакдавалу. Более того, она обвинила клинику и врачей в том, что они якобы заботятся только о рекламе своих услуг на истории Иман.

Среди признаков отсутствия прогресса в лечении Селим назвала посинение рук и лица Иман, инсульт, произошедший в клинике, неспособность Иман говорить и глотать, эпилептические припадки. Кроме того, она заявила, что ее сестру "пичкают" таблетками, чтобы снизить активность работы мозга, и требует провести компьютерную томографию.

В свою очередь, Лакдавала выразил сожаление заявлениями Селим. Он отметил, что обвинения сфабрикованы, и также признал, что компьютерная томография поможет определить причины некоторых перечисленных Селим недугов Иман. Как ожидается, процедура состоится во вторник.

"У нас специальная кровать, которая скалибрована под Иман, и когда мы в последний раз взвешивали ее, она весила 171 килограмм. Она (Селим) обвиняет нас в фабрикации этого. Мы продолжим лечить ее сестру, несмотря на это, излечение Иман является для нас приоритетом", — заявил Лакдавала.

О трагической истории Иман Ахмед Абдулати сообщил в октябре телеканал Al Arabiya. Доктора описывают состояние 36-летней жительницы Александрии как "слоновую болезнь" и "порок желез". Женщина пережила инсульт и была прикована к постели. В конце прошлого года на случай Абдулати обратил внимание мумбайский врач Муффазал Лакдавала, специализирующийся на бариатрической и лапароскопической хирургии, и вызвался помочь женщине.

Иман была доставлена в клинику Мумбаи 11 февраля. Там она перенесла операцию по удалению значительной части желудка, что позволило сократить количество еды, которое она потребляет. Также ей была прописана диета и физиотерапия. За несколько первых дней пребывания в больнице она сбросила 100 килограммов, в середине апреля сообщалось, что она сбросила 242 килограмма.