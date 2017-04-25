СМИ: "самая тяжелая" женщина мира сбросила почти 330 килограммов

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр — РИА Новости. Египтянка Иман Ахмед Абдулати, которая считалась самой тяжелой женщиной мира и весила около 500 килограммов, в ходе курса лечения в индийской клинике города Мумбаи похудела до 171 килограмма, сообщает издание Times of India со ссылкой на клинику.
Среди признаков отсутствия прогресса в лечении Селим назвала посинение рук и лица Иман, инсульт, произошедший в клинике, неспособность Иман говорить и глотать, эпилептические припадки. Кроме того, она заявила, что ее сестру "пичкают" таблетками, чтобы снизить активность работы мозга, и требует провести компьютерную томографию.
"У нас специальная кровать, которая скалибрована под Иман, и когда мы в последний раз взвешивали ее, она весила 171 килограмм. Она (Селим) обвиняет нас в фабрикации этого. Мы продолжим лечить ее сестру, несмотря на это, излечение Иман является для нас приоритетом", — заявил Лакдавала.
Иман была доставлена в клинику Мумбаи 11 февраля. Там она перенесла операцию по удалению значительной части желудка, что позволило сократить количество еды, которое она потребляет. Также ей была прописана диета и физиотерапия. За несколько первых дней пребывания в больнице она сбросила 100 килограммов, в середине апреля сообщалось, что она сбросила 242 килограмма.