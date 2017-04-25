СМИ: США хотят запретить провоз электроники на борту самолетов из Европы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить провоз на борту самолетов из Европы крупных электронных устройств, пишет газета Guardian со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
"Британские чиновники понимают, что их американские коллеги намерены расширить запрет… на рейсы из Европы. На данный момент неясно, почему власти США могут этого хотеть", — пишет газета.
Великобритания также ввела запрет на провоз некоторых видов мобильной электроники в салонах следующих в Британию самолетов из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.