СМИ: в США исполнили два смертных приговора в один день впервые с 2000 года

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти американского штата Арканзас привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух заключенных в один день, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сообщается, что Верховный суд США отказался наложить запрет на смертную казнь заключенных Джека Джонса и Марселя Уильямса. Им ввели смертельную инъекцию, Джонс скончался в 19.20 понедельника по местному времени (3.20 вторника мск), Уильямс – в 22.33 понедельника по местному времени (6.33 вторника мск)

По данным СМИ, впервые с 2000 года в США произошла двойная смертная казнь в один день.

В настоящее время в тюрьмах Арканзаса находятся несколько человек, приговоренных к смертной казни за различные преступления. Ранее сообщалось, что впервые с 2005 года Верховный суд штата Арканзас разрешил применять инъекции для смертной казни. Всего смертная казнь разрешена в 31 штате США.