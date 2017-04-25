Генконсульство рассказало о возможной причине убийства россиянки в Орегоне

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. В генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили смерть россиянки Анны Репкиной в штате Орегон, которая могла быть убита в ходе бытовой ссоры.

"Генконсульство России в Сан-Франциско в курсе (произошедшего). Мы уведомили родственников погибшей, находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами. По предварительным данным, причиной преступления стала бытовая ссора", — сказал РИА Новости представитель генконсульства.

"Подозреваемый задержан. Офис прокурора заверил нас в предоставлении обновлений по расследованию и судебному процессу", — добавил он.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на старшего заместителя окружного прокурора Эми Матуско сообщило, что обнаруженная убитой женщина в американском штате Орегон опознана как гражданка России 27-летняя Анна Репкина. Сообщается, что тело убитой нашли неделей ранее в округе Бентон в 177 километрах от Портленда.

По данным агентства, Репкина прибыла в США из России 1 марта, проживала в городе Корваллис. Сообщается, что на странице в социальной сети Facebook с той же фотографией, что опубликовали власти, Репкина указала, что она переехала в Корваллис из Москвы.

В убийстве подозревается местный житель Уильям Харгроув, он задержан. Власти сообщили, что убитая состояла в отношениях с Харгроувом. По мнению прокуроров, она была частью "любовного треугольника" с Харгроувом и другой женщиной. Как сообщается, другая женщина до этого уже находилась с американцем в длительных отношениях. По словам Матуско, вторая женщина "поставила ему ультиматум" и потребовала выбрать между ними.