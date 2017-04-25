Глава МИД Японии хочет заручиться поддержкой России на заседании СБ ООН

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил перед журналистами во вторник, что намерен принять участие в заседании Совета безопасности ООН, которое состоится в пятницу.

"В дополнение к США и Южной Корее, в сотрудничестве с Китаем и Россией, которые имеют большое влияние на Северную Корею, мы хотим призвать КНДР воздержаться от провокаций и строго соблюдать предыдущие резолюции ООН", — приводит слова министра телекомпания NHK

Он отметил также, что хочет провести обмен мнениями с Китаем и сообщил, что в Японию во вторник прибывает специальный представитель правительства Китая по Северной Корее У Давэй, который проведет переговоры со своим коллегой директором департамента Азии и Океании МИД Японии, представляющим страну на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи, Кэндзи Канасуги. Как ожидается У Давэй пробудет в Японии до 28 апреля.

После ракетного пуска Северной Кореей в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". На этой неделе американские военные сообщили, что "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца. В воскресенье начались совместные учения группы с присоединившимися к ней в районе Филиппин эскадренные миноносцами морских сил самообороны Японии "Самидарэ" и "Асигара".

Эксперты оценивают как высокую вероятность нового ракетного пуска или проведения ядерного испытания Северной Кореей около 25 апреля, когда будет отмечаться 85-й юбилей армии КНДР.