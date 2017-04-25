Глава МИД Японии хочет заручиться поддержкой России на заседании СБ ООН

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил перед журналистами во вторник, что намерен принять участие в заседании Совета безопасности ООН, которое состоится в пятницу.
Он отметил также, что хочет провести обмен мнениями с Китаем и сообщил, что в Японию во вторник прибывает специальный представитель правительства Китая по Северной Корее У Давэй, который проведет переговоры со своим коллегой директором департамента Азии и Океании МИД Японии, представляющим страну на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи, Кэндзи Канасуги. Как ожидается У Давэй пробудет в Японии до 28 апреля.
Эксперты оценивают как высокую вероятность нового ракетного пуска или проведения ядерного испытания Северной Кореей около 25 апреля, когда будет отмечаться 85-й юбилей армии КНДР.