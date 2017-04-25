В Арканзасе исполнили первый из двух запланированных смертных приговоров

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти американского штата Арканзас привели в исполнение смертный приговор в отношении заключенного Джека Джонса, первого из двух заключенных, казнь которых запланирована на один день, сообщает телеканал MyNBC5.

Сообщается, что Верховный суд США отказался наложить запрет на смертную казнь Джонса. Джонсу ввели смертельную инъекцию, он скончался в 19.20 понедельника по местному времени (3.20 вторника мск).

По данным СМИ, на понедельник запланировано приведение в исполнение двух смертных приговоров. В том случае, если второй приговор будет приведен в исполнение, впервые с 2000 года в США произойдет двойная смертная казнь в один день.

Вторая смертная казнь запланирована на 4.15 вторника мск.

В настоящее время в тюрьмах Арканзаса находятся несколько человек, приговоренных к смертной казни за различные преступления. Ранее сообщалось, что впервые с 2005 года Верховный суд штата Арканзас разрешил применять инъекции для смертной казни. Всего смертная казнь разрешена в 31 штате США.