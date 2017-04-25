В Арканзасе исполнили первый из двух запланированных смертных приговоров

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти американского штата Арканзас привели в исполнение смертный приговор в отношении заключенного Джека Джонса, первого из двух заключенных, казнь которых запланирована на один день, сообщает телеканал MyNBC5.
По данным СМИ, на понедельник запланировано приведение в исполнение двух смертных приговоров. В том случае, если второй приговор будет приведен в исполнение, впервые с 2000 года в США произойдет двойная смертная казнь в один день.
Вторая смертная казнь запланирована на 4.15 вторника мск.
В настоящее время в тюрьмах Арканзаса находятся несколько человек, приговоренных к смертной казни за различные преступления. Ранее сообщалось, что впервые с 2005 года Верховный суд штата Арканзас разрешил применять инъекции для смертной казни. Всего смертная казнь разрешена в 31 штате США.