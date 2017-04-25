В большинстве районов Луганска восстановили электроснабжение

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение большинства районов Луганска после того, как Украина перестала поставлять электроэнергию в самопровозглашенную ЛНР, сообщает Луганский информационный центр.

"Подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов столицы республики. Было восстановлено менее чем через час после отключения. По состоянию на 01.00 электричества нет только на южных кварталах", — говорится в сообщении.

При этом в городах и районах самопровозглашенной ЛНР подача электричества не прерывалась, лишь Алчевск и Первальск были частично обесточены на короткое время.

Решение Киева прекратить электроснабжение республики связано с накопившимися за 2,5 года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины "Луганским энергетическим объединением" (ЛЭО). Власти ЛНР уверяют, что им понадобится всего четыре часа для налаживания электроснабжения республики из резервных источников.