ООН заявила о необходимости собрать $2,1 млрд перед конференцией по Йемену

ООН, 25 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Предотвращение гуманитарного кризиса в Йемене требует более двух миллиардов долларов, сообщили в ООН накануне донорской конференции высокого уровня по Йемену, которая пройдет в Женеве 25 апреля. Генсек ООН Антониу Гутерреш будет председателем конференции, сопредседателями выступят главы МИД Швейцарии и Швеции.
"Мы можем предотвратить гуманитарную катастрофу, но нам нужен 2,1 миллиарда долларов на финансирование доставки продовольствия и жизненно необходимой помощи", — сообщил журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. При этом, по его словам, в нынешнем году помощь миллионам жителей Йемена оказали более сотни гуманитарных агентств. Он также отметил, что взносы на помощь народу Йемена принимаются от всех желающих онлайн.
В целом, около 19 миллионов человек — две трети населения, нуждаются в гуманитарной помощи. В этой связи ООН классифицирует ситуацию в стране как крупнейший гуманитарный кризис в мире.