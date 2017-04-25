ООН заявила о необходимости собрать $2,1 млрд перед конференцией по Йемену

ООН, 25 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Предотвращение гуманитарного кризиса в Йемене требует более двух миллиардов долларов, сообщили в ООН накануне донорской конференции высокого уровня по Йемену, которая пройдет в Женеве 25 апреля. Генсек ООН Антониу Гутерреш будет председателем конференции, сопредседателями выступят главы МИД Швейцарии и Швеции.

"Мы можем предотвратить гуманитарную катастрофу, но нам нужен 2,1 миллиарда долларов на финансирование доставки продовольствия и жизненно необходимой помощи", — сообщил журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. При этом, по его словам, в нынешнем году помощь миллионам жителей Йемена оказали более сотни гуманитарных агентств. Он также отметил, что взносы на помощь народу Йемена принимаются от всех желающих онлайн.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 17 миллионов человек в Йемене не имеют достаточно продовольствия, из них около 7 миллионов — на грани голода. Сообщается, что в стране каждые десять минут от излечимых болезней умирает ребенок в возрасте до пяти лет. Более 3 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта.

В целом, около 19 миллионов человек — две трети населения, нуждаются в гуманитарной помощи. В этой связи ООН классифицирует ситуацию в стране как крупнейший гуманитарный кризис в мире.