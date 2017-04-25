В Совфеде ответили на заявление Великобритании о праве на ядерный удар

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что Лондон имеет право на превентивный ядерный удар, должен последовать жесткий ответ, заявил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны", — уверен сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что если Британия готова атаковать ядерную державу, то сама, "обладающая не самой большой территорией", будет "буквально стерта с лица земли ответным ударом". А если удар будет нанесен по неядерной державе, то это будет похоже на атомный удар США по японским городам Хиросима и Нагасаки, заключил Клинцевич.

Ранее и премьер-министр Тереза Мэй, и сам Фэллон при обсуждении в парламенте стратегии ядерного сдерживания заявляли, что Британия готова превентивно применить имеющееся у нее ядерное оружие.