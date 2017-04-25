СМИ: в Венесуэле еще три человека погибли в ходе массовых протестов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Еще три человека погибли в ходе протестов против политики президента Николаса Мадуро на западе Венесуэлы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на защитника народа страны Тарека Уильяма Сааба.
Таким образом, число жертв массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 24 человек.
Ранее сообщалось, что полиция обстреляла в понедельник дробью оппозиционную демонстрацию в столице Венесуэлы Каракасе. Несколько человек были ранены.
В Венесуэле с 4 апреля идут массовые протесты, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.