СМИ: в Ираке кабаны растерзали трех боевиков ИГ*

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В иракской провинции Киркук дикие кабаны атаковали базу боевиков ИГ* (террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России и ряде других стран) и растерзали трех террористов, сообщает информационный портал Iraqi News со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел в районе Аль-Рашад. Террористы вступили в схватку с животными из-за того, что они неоднократно заходили в сельскохозяйственные угодья боевиков и постоянно вредили там.

Официального подтверждения уничтожения боевиков пока нет.

* Террористическая организация, запрещенная в России.