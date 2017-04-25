СМИ: сотрудники Alitalia проголосовали против "плана спасения" авиакомпании

РИМ, 25 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Сотрудники ведущей итальянской авиакомпании Alitalia заблокировали принятие антикризисного плана развития, согласованного 14 апреля руководством национального авиаперевозчика и ведущими отраслевыми профсоюзами страны.
Антикризисный план, ставший результатом компромисса между менеджментом компании и профсоюзами, предусматривал постепенную ликвидацию 980 рабочих мест среди наземного персонала, а также снижение на 8% зарплаты и сокращение отпусков летного состава. Если бы эта программа был одобрена на "референдуме", крупнейшие акционеры Alitalia обещали вложить в развитие бизнеса около 2 миллиардов евро.
Тем не менее, большинство сотрудников авиаперевозчика отказалось пойти на новые жертвы, предусмотренные антикризисным планом развития, и проголосовало против. По мнению ряда местных наблюдателей, многие работники авиакомпании все-таки надеются, что государство придет к ним на помощь, и в итоге Alitalia будет национализирована.
Примечательно, что в понедельник вечером, когда начали поступать первые данные об итогах голосования, Джентилони провел в правительственном Дворце Киджи экстренное совещание с министрами транспорта, труда и экономического развития по данному вопросу. Об итогах совещания ничего не сообщается.
Тем не менее, экономические проблемы Alitalia так и не были решены. В результате в августе 2014 года было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49% акций итальянского авиаперевозчика. Договор предусматривал рекапитализацию Alitalia на общую сумму 1,158 миллиарда евро. В январе 2015 года президент Alitalia Лука Кордеро ди Монтедземоло заявил, что компания станет прибыльной в 2017 году, однако в прошлом году ее убытки составили почти полмиллиарда евро.