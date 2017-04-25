СМИ: сотрудники Alitalia проголосовали против "плана спасения" авиакомпании

РИМ, 25 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Сотрудники ведущей итальянской авиакомпании Alitalia заблокировали принятие антикризисного плана развития, согласованного 14 апреля руководством национального авиаперевозчика и ведущими отраслевыми профсоюзами страны.

Как стало известно поздно вечером в понедельник местным СМИ, в ходе всеобщего корпоративного "референдума", состоявшегося 20-24 апреля в крупнейших аэропортах Италии, свыше 50% из более чем 10 тысяч проголосовавших сотрудников Alitalia высказались против так называемого "плана спасения".

Антикризисный план, ставший результатом компромисса между менеджментом компании и профсоюзами, предусматривал постепенную ликвидацию 980 рабочих мест среди наземного персонала, а также снижение на 8% зарплаты и сокращение отпусков летного состава. Если бы эта программа был одобрена на "референдуме", крупнейшие акционеры Alitalia обещали вложить в развитие бизнеса около 2 миллиардов евро.

Перед началом опроса министр экономического развития Италии Карло Календа предупредил сотрудников Alitalia, что правительство, ранее не раз приходившее на помощь авиакомпании, более не намерено вкладывать в нее государственные средства, и поэтому в случае победы "нет" в течение нескольких месяцев произойдет ликвидация компании. В минувшую субботу в самый разгар голосования премьер-министр Паоло Джентилони опять высказался на эту тему, подчеркнув, что "без принятия нового промышленного плана Alitalia не сможет выжить".

Тем не менее, большинство сотрудников авиаперевозчика отказалось пойти на новые жертвы, предусмотренные антикризисным планом развития, и проголосовало против. По мнению ряда местных наблюдателей, многие работники авиакомпании все-таки надеются, что государство придет к ним на помощь, и в итоге Alitalia будет национализирована.

Примечательно, что в понедельник вечером, когда начали поступать первые данные об итогах голосования, Джентилони провел в правительственном Дворце Киджи экстренное совещание с министрами транспорта, труда и экономического развития по данному вопросу. Об итогах совещания ничего не сообщается.

Alitalia, длительное время находилась на грани банкротства. Для преодоления сложившейся ситуации в 2008 году власти Италии договорились о ее полной продаже французской авиакомпании Air France, однако против такого решения резко выступил Сильвио Берлускони, бывший тогда лидером оппозиции. В итоге была учреждена "Итальянская авиакомпания" (CAI), которую создали несколько представителей крупного национального бизнеса. После прихода Берлускони к власти в 2008 году авиакомпании был выделен заем в 300 миллионов евро, а затем она была продана консорциуму CAI.

Тем не менее, экономические проблемы Alitalia так и не были решены. В результате в августе 2014 года было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49% акций итальянского авиаперевозчика. Договор предусматривал рекапитализацию Alitalia на общую сумму 1,158 миллиарда евро. В январе 2015 года президент Alitalia Лука Кордеро ди Монтедземоло заявил, что компания станет прибыльной в 2017 году, однако в прошлом году ее убытки составили почти полмиллиарда евро.