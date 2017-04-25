США
25.0425 апреля01:47МСК
USD56.08-0.15
EUR60.85+0.53
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

СМИ: сотрудники Alitalia проголосовали против "плана спасения" авиакомпании

01:0725.04.2017
0531
© AFP 2017 / Gabriel Bouys Самолет компании Alitalia. Архивное фотоСамолет компании Alitalia. Архивное фото
© AFP 2017 / Gabriel Bouys

РИМ, 25 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Сотрудники ведущей итальянской авиакомпании Alitalia заблокировали принятие антикризисного плана развития, согласованного 14 апреля руководством национального авиаперевозчика и ведущими отраслевыми профсоюзами страны.

Cамолеты компании Alitalia в аэропорту имени Леонардо да Винчи в Италии. Архивное фото
© AFP 2017 / Vincenzo Pinto
Почти 40% рейсов Alitalia отменили из-за забастовки
Как стало известно поздно вечером в понедельник местным СМИ, в ходе всеобщего корпоративного "референдума", состоявшегося 20-24 апреля в крупнейших аэропортах Италии, свыше 50% из более чем 10 тысяч проголосовавших сотрудников Alitalia высказались против так называемого "плана спасения".

Антикризисный план, ставший результатом компромисса между менеджментом компании и профсоюзами, предусматривал постепенную ликвидацию 980 рабочих мест среди наземного персонала, а также снижение на 8% зарплаты и сокращение отпусков летного состава. Если бы эта программа был одобрена на "референдуме", крупнейшие акционеры Alitalia обещали вложить в развитие бизнеса около 2 миллиардов евро.

Самолет российской низкобюджетной авиакомпании Победа, осуществивший первый рейс по маршруту Москва-Калининград
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Суд отклонил иск авиакомпании "Победа" к "Московскому комсомольцу"
Перед началом опроса министр экономического развития Италии Карло Календа предупредил сотрудников Alitalia, что правительство, ранее не раз приходившее на помощь авиакомпании, более не намерено вкладывать в нее государственные средства, и поэтому в случае победы "нет" в течение нескольких месяцев произойдет ликвидация компании. В минувшую субботу в самый разгар голосования премьер-министр Паоло Джентилони опять высказался на эту тему, подчеркнув, что "без принятия нового промышленного плана Alitalia не сможет выжить".

Тем не менее, большинство сотрудников авиаперевозчика отказалось пойти на новые жертвы, предусмотренные антикризисным планом развития, и проголосовало против. По мнению ряда местных наблюдателей, многие работники авиакомпании все-таки надеются, что государство придет к ним на помощь, и в итоге Alitalia будет национализирована.

Примечательно, что в понедельник вечером, когда начали поступать первые данные об итогах голосования, Джентилони провел в правительственном Дворце Киджи экстренное совещание с министрами транспорта, труда и экономического развития по данному вопросу. Об итогах совещания ничего не сообщается.

Жители Москвы входят в здание Федерального арбитражного суда Московского округа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Арбитраж Москвы начал процедуру банкротства "Когалымавиа"
Alitalia, длительное время находилась на грани банкротства. Для преодоления сложившейся ситуации в 2008 году власти Италии договорились о ее полной продаже французской авиакомпании Air France, однако против такого решения резко выступил Сильвио Берлускони, бывший тогда лидером оппозиции. В итоге была учреждена "Итальянская авиакомпания" (CAI), которую создали несколько представителей крупного национального бизнеса. После прихода Берлускони к власти в 2008 году авиакомпании был выделен заем в 300 миллионов евро, а затем она была продана консорциуму CAI.

Тем не менее, экономические проблемы Alitalia так и не были решены. В результате в августе 2014 года было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49% акций итальянского авиаперевозчика. Договор предусматривал рекапитализацию Alitalia на общую сумму 1,158 миллиарда евро. В январе 2015 года президент Alitalia Лука Кордеро ди Монтедземоло заявил, что компания станет прибыльной в 2017 году, однако в прошлом году ее убытки составили почти полмиллиарда евро.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена