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В мире

Киев прекращает поставки электроэнергии в ЛНР с полуночи вторника

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (305)
00:3925.04.2017
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© AFP 2017 / John MacDougallЛЭП в Донецкой области. Архивное фотоЛЭП в Донецкой области. Архивное фото
© AFP 2017 / John MacDougall

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) прекращаются с полуночи вторника.

Участники торговой блокады Донбасса у станции Кривой Торец, Донецкая область. Архивное фото
© AFP 2017 / Aleksey Filippov
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Решение Киева прекратить электроснабжение республики связано с накопившимися за 2,5 года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины "Луганским энергетическим объединением" (ЛЭО). Власти ЛНР уверяют, что им понадобится всего четыре часа для налаживания электроснабжения республики из резервных источников.

Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что для Украины прекращение поставок напрямую ничем не угрожает, однако в будущем могут возникнуть проблемы со светом на севере Луганской области, подконтрольной Киеву.

Последствия отключения электроэнергии

На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР
© РИА Новости . Народная милиция ЛНР
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Прекращение Киевом поставок электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику может привести к прекращению поставок антрацита на Луганскую ТЭС, что угрожает перебоями в электроснабжении севера Луганской области, подконтрольного правительству Украины, считает сопредседатель киевского Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Объявленная Киевом в марте блокада неподконтрольных правительству территорий Донбасса фактически не коснулась Луганской ТЭС в городе Счастье, находящемся на линии разграничения, поскольку на эту станцию антрацит поступает напрямую из неподконтрольных территорий.

Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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"Украине это (прекращение электроснабжения — ред.) ничем не грозит. Для "Луганского энергетического объединения" напрямую прекращение поставок электроэнергии ничем чревато не будет, по всей видимости. А вот для счастьинской ТЭС будут, наверное, проблемы, потому что она снабжается антрацитом с неподконтрольной территории. И если в ответ такие поставки полностью прекратятся, они по идее и сейчас не идут, я думаю, самопровозглашенная ЛНР вряд ли с радостью будет разрешать поставлять уголь со своей территории на станцию", — сказал Марунич РИА Новости.

Он отметил, что это грозит остановкой работы Луганской ТЭС, в результате чего подконтрольный Киеву север Луганской области может остаться без электроэнергии. По мнению эксперта, для ЛНР прекращение поставок электричества также не является катастрофическим, поскольку сюда электричество поставляется из России.

ЛНР восстановит электроснабжение за четыре часа

Река Днепр в Киеве, Украина. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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В свою очередь украинский экономический эксперт Александр Охрименко считает, что прекращение поставок Киевом электроэнергии в ЛНР никак не скажется на Украине, а в самопровозглашенной ЛНР могут возникнуть проблемы в работе электроэнергетики.

"Для Украины никаких последствий, ну а для ЛНР, скорее всего, будут проблемы с нормальной работой электроэнергетики. Если им из России не помогут, то света у них не будет. Идет полный разрыв связей, поэтому действия украинского правительства более чем понятны и прогнозируемы. Для Украины, наоборот, даже будет экономия электроэнергии", — сказал Охрименко РИА Новости.

Однако глава Совмина ЛНР Сергей Козлов заверил, что в случае отключения электроэнергии со стороны Киева проблема будет решена в течение 4 часов.

Ситуация в Мариуполе
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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"При переключении с одной схемы на другую нам понадобятся как минимум три часа. То есть вот три часа у нас, возможно, будут перебои с электричеством… За четыре часа все вопросы будут решены, и все жители республики будут с электричеством", — заявил Козлов на аппаратном совещании.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, Киев идет на такой шаг, показывая свое "бессилие". "Хочу всех уверить, что мы предусматривали такой вариант развития событий и готовы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, задействовав имеющиеся резервные источники электропитания", — подчеркнул Марочко.

Будет ли вода в ЛНР?

На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР
© РИА Новости . Народная милиция ЛНР
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Генеральный директор ЛЭО Владимира Грицаяй заявил, что также будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала", что таким образом создает угрозу водоснабжения ЛНР.

В конце 2016 года Киев прекратил поставки воды в неподконтрольные районы Луганской области, так как долги подконтрольного правительству Украины Попаснянского районного водоканала за электричество достигли 4,6 миллиона долларов. В министерстве по делам оккупированных территорий сообщили, что накопились большие долги за воду со стороны самопровозглашенной ЛНР. Однако в Киеве заявили, что продолжают поставлять воду, несмотря на окончание контракта. В январе глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что вопрос подачи воды с территории, подконтрольной правительству Украины, на данном этапе с Киевом решен и были найдены механизмы оплаты потребленной воды со стороны ЛНР.

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