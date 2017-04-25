Украинский замминистра: Киев сам отталкивает Донбасс, в том числе, блокадой

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Киев блокадой Донбасса сам отталкивает от себя эти территории, заявил заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
"Меняем ли мы (таким действиями — ред.) отношение гражданского населения на неконтролируемых территориях в пользу Украины? С моей точки зрения, нет", — сказал Тука в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Я действительно считаю, что мы сами выталкиваем, интегрируем эти территории в Россию. Уровень жизни там падает, тут не о чем даже говорить, но мы усиливаем связи этих территорий Россией. …Да есть в нашей стране некоторые политические силы, которые считают, что Донбасс — это гангрена которую надо отрезать. Но отрезать Донбасс — это разъединить Украину, это мое такое восприятие", — считает Тука.