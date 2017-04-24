Киев может прекратить поставку электроэнергии на территорию ДНР

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Киев может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на неподконтрольную территорию Донецкой области, заявил заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Ранее в подконтрольном правительству Украины "Луганском энергетическом объединении" (ЛЭО) сообщили, что согласно решению Минэнерго Украины поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию. По словам Туки это решение продиктовано также в связи с потерей Киевом контроля над предприятиями, размещенными на территории ЛНР и ДНР.

"Долг предприятий, которые размещены на неконтролируемой территории в Донецкой области, достигает всего полмиллиарда с почти 6 миллиардов гривен… Вопрос об отключении потребителей Донецкой области сейчас изучается, но решение пока не принято. Динамики расчетов нет, также как и в Луганской области. Поэтому, скорее всего решение будет таким же, как и по Луганской области. Но когда оно будет принято, пока не знаю", — сказал Тука в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.-0-