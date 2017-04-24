В Будапеште проходит митинг против якобы влияния России на Венгрию

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Около двух тысяч человек вышли в Будапеште на протесты против якобы растущего влияния России на Венгрию и авторитарных тенденций премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, протестные акции прошли в нескольких кварталах от посольства России в Будапеште. Полиция запретила проводить акцию ближе к зданию посольства.

Протестующие выкрикивали "Европа! Европа!", в ответ на кампанию правительства "Остановим Брюссель" выкрикивали "Остановим Москву", передает агентство.

Венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно выражал несогласие с политикой ЕС по поводу санкций против России. В январе министр иностранных дел страны Петер Сиярто заявил, что Венгрия считает санкции бесполезными, оценив ущерб, нанесенный ими венгерской экономике, в 6,5 миллиарда долларов.