На год дольше, на миллиард дороже: в США оценили перспективы доработки F-35

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пентагону может потребоваться дополнительно более миллиарда долларов на завершение программы по разработке базовой версии истребителя F-35, утверждается в докладе Счетной палаты США.

Задержки в устранении неполадок с программным обеспечением, известным как Block 3F, могут привести к тому, что на проведение доводочных испытаний потребуется значительно больший объем времени и средств, говорится в докладе. Оценку Пентагона, который планирует устранить проблему за пять месяцев, что потребует привлечения дополнительных 532 миллионов долларов, аналитики Счетной палаты называют чрезмерно оптимистичной.

Обратившись к истории разработки F-35, в Счетной палате пришли к выводу, что реализация программы займет не менее года, а объем требуемого дополнительного финансирования составит не менее 1,7 миллиарда долларов, из которых приблизительно 1,3 миллиарда потребуются в 2018 бюджетном году.

В СМИ неоднократно публиковались материалы о различных технических проблемах, которым подвержен американский истребитель, эксперты также отмечали конструктивные недостатки самолета, в частности, малую маневренность и неполадки с программным обеспечением. Программа по созданию F-35 Lightning II, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась США примерно в 1,5 триллиона долларов. В январе 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился провести полную проверку программы выпуска F-35 с целью найти способ снижения ее стоимости.