Семья американца, погибшего в Донбассе, собирает деньги на похороны в сети

ВЕНА, 24 апр — РИА Новости. Семья американского парамедика Джозефа Стоуна, погибшего при подрыве машины патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, собирает в интернете средства на организацию похорон.

Его брат Мэттью Стоун разместил на своей странице в социальной сети Facebook ссылку на ресурс по сбору пожертвований. Как следует из публикации, размещенной от имени другого человека, Мэттью в последнее время не работал и сейчас "у него нет ресурсов, чтобы справиться с этой трагедией".

Так, брату погибшего предстоит поехать в Аризону, где живет их мать, чтобы поддержать ее. Кроме того, деньги потребуются для возвращения домой тела погибшего и организации похорон.

За сутки с момента запуска кампании из требуемых 5 тысяч долларов США собрано 3570 долларов.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. По словам замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга, тело погибшего члена мониторинговой миссии было перевезено на подконтрольную Киеву территорию.