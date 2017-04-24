Белый дом призвал Киев и ЛНР работать с ОБСЕ в расследовании подрыва машины

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Вашингтон призывает все стороны конфликта на Украине сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования инцидента с подрывом машины миссии в Донбассе, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Призываем все стороны сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования инцидента", — сказал он. Спайсер также отметил, что США глубоко опечалены смертью американца, выражают глубокие соболезнования семье погибшего.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. В генпрокуратуре ЛНР заявили, что на месте подрыва автомобиля обнаружено укрытие для наблюдения украинских диверсантов.