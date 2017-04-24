В Турине арестовали марокканца, планировавшего совершить теракт

РИМ, 24 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Сотрудники специальных подразделений итальянских карабинеров арестовали в понедельник в Турине 29-летнего гражданина Марокко, который собирался осуществить теракт на Апеннинах, сообщила туринская прокуратура.

Согласно этой информации, марокканец, нелегально находящийся в Италии с 2008 года, занимался пропагандой идей террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде других стран), в том числе через интернет и социальные сети. Он призывал проводить насильственные акции против "неверных" и в этой связи прославлял организаторов недавних терактов в Германии, Швеции и Франции. Мужчина выражал желание организовать подобный теракт в Италии и, судя по всему, искал сообщников для его осуществления.

Как следует из сообщения прокуратуры Турина, поступившего в распоряжение РИА Новости, марокканец попал в поле зрения правоохранительных органов Италии еще в сентябре 2016 года и с тех пор находился под постоянным наблюдением. Первоначально этим делом занималась прокуратура Рима, затем оно было передано в Турин. В рамках международного сотрудничества итальянские следователи получили информацию о подозреваемом от ФБР. В итоге у итальянских правоохранителей сложилось четкое впечатление, что речь идет о человеке, встроенном в структуры ИГ и всерьез собиравшемся организовать теракт в Италии.

В ходе следствия выяснилось также, что марокканцу удалось полностью войти в доверие к двум гражданам Италии – матери и сыну, которые рассматривали его практически как своего родственника. Кроме того, стало известно, что в своей пропагандистской деятельности арестованный аттестовал себя как официального представителя террористической организации, присягнувшего на верность главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

В постановлении на арест марокканца отмечается, что он представляет исключительно высокую опасность для общества, прежде всего, в связи с реальностью намерений "перейти к осуществлению такого рода насильственных акций", указывается в сообщении туринской прокуратуры. Ему инкриминируется причастность к международному терроризму и пропаганда джихадистских ценностей.