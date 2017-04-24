В Латвии полицейский получил выговор за ленточку в цветах флага России

РИГА, 24 апр – РИА Новости. Государственная полиция Латвии объявила выговор старшему инспектору отделения криминальной полиции Зиемельского участка за то, что он вывесил в личной машине ленточку в цветах российского триколора, рассказала журналистам пресс-секретарь ведомства Саманта Чапковска.

"В связи с произошедшим должностное лицо получило выговор за то, что в транспортном средстве был установлен флажок России. У конкретного лица также было отобрано разрешение МВД на парковку", — уточнила Чапковска.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис выразил сожаление в связи с этим случаем и подтвердил, что обсудил его с начальником Госполиции Интсом Кюзисом.

Ранее в социальных сетях появилась фотография частного автомобиля, в окне которого видны разрешение министерства внутренних дел на парковку и ленточка в цветах российского флага.

Как показала проверка, это была машина сотрудника полиции.

В прошлом году один из сотрудников латвийской полиции получил замечание за то, что прикрепил к своему автомобилю Opel георгиевскую ленточку. В ведомстве заявили, что тем самым он нарушил несколько пунктов закона "О полиции" и "Кодекс этики Госполиции".