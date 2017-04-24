В Латвии полицейский получил выговор за ленточку в цветах флага России

РИГА, 24 апр – РИА Новости. Государственная полиция Латвии объявила выговор старшему инспектору отделения криминальной полиции Зиемельского участка за то, что он вывесил в личной машине ленточку в цветах российского триколора, рассказала журналистам пресс-секретарь ведомства Саманта Чапковска.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис выразил сожаление в связи с этим случаем и подтвердил, что обсудил его с начальником Госполиции Интсом Кюзисом.
Ранее в социальных сетях появилась фотография частного автомобиля, в окне которого видны разрешение министерства внутренних дел на парковку и ленточка в цветах российского флага.
В прошлом году один из сотрудников латвийской полиции получил замечание за то, что прикрепил к своему автомобилю Opel георгиевскую ленточку. В ведомстве заявили, что тем самым он нарушил несколько пунктов закона "О полиции" и "Кодекс этики Госполиции".