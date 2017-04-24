Вице-премьер Турции выступил за нормализацию отношений с Германией

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек заявил, что пришло время для нормализации отношений между Германией и Турцией.

"Я считаю, что пришло время вернуться к нормальным отношениям (между Турцией и Германией – ред.), — заявил Шимшек в интервью таблоиду Bild.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ, после чего в сторону ФРГ из Турции начались сравнения с эпохой национал-социализма.

Кроме того, поводом к обострению отношений, послужил запрет Германией и Нидерландами выступлений турецких министров перед избирателями турецкого происхождения перед референдумом по изменению формы правления с парламентской на президентскую, который прошел в Турции 16 апреля.