Власти Франции поддержат Макрона во втором туре выборов, сообщают СМИ

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Правительство Франции "безусловно поддерживает" кандидата в президенты от движения "Вперед" Эммануэля Макрона во втором туре выборов с тем, чтобы не позволить лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен прийти к власти, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение премьер-министра Бернара Казнева.

По словам источника агентства, глава правительства "призывает к единению во имя этой цели всех граждан, придерживающихся республиканских ценностей".

Заявление поступило по итогам встречи, участие в которой принимали порядка 25 членов правительства. Встреча шла более двух часов.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Второй тур выборов пройдет 7 мая.