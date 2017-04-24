Макрон набрал в первом туре выборов 24,01% голосов, Ле Пен - 21,3%

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов во Франции с 24,01% голосов, на втором месте — лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набрала 21,30% голосов, оба кандидата продолжат президентскую гонку во втором туре, передает агентство Рейтер со ссылкой на МВД Франции.

Кандидат от оппозиционной французской партии "Республиканцы", экс-премьер Франции Франсуа Фийон получил 20.01% голосов. Лидера "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона поддержали 19,58% избирателей. Эти кандидаты не попадают во второй тур выборов.