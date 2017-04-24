В район подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе стянули дополнительные силы

ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Для обеспечения безопасности патрулей СММ ОБСЕ, которые будут работать в районе подрыва автомобиля миссии у населенного пункта Пришиб в Донбассе, стянуты дополнительные силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что на месте подрыва автомобиля обнаружено укрытие для наблюдения украинских диверсантов.

"Для обеспечения безопасности работы СММ ОБСЕ на указанном направлении стянуты дополнительные подразделения Народной милиции", — заявил Марочко.

Он уточнил, что Народная милиция с 12.00 воскресенья приняла усиленные меры безопасности, оцепила район и близлежащие к месту подрыва автомобилей СММ ОБСЕ населенные пункты.