Трамп заявил, что СБ ООН должен ввести новые санкции в отношении КНДР

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет Безопасности ООН должен быть готов ввести новые санкции в отношении Северной Кореи, сообщает агентство Рейтер.

"Статус-кво в Северной Корее также неприемлем, Совет должен быть готов ввести дополнительные и более строгие санкции в отношении ядерной программы разработки баллистических ракет Северной Кореи", — сказал Трамп перед встречей с постпредами стран, входящих в СБ ООН.

"Это настоящая угроза миру, хотим мы говорить об этом или нет. Северная Корея – большая мировая проблема, это проблема, которую мы должны, наконец, решить", — добавил он.

Трамп также отметил, что СБ ООН не смог ответить на недавнюю химическую атаку в Сирии. Американский лидер заявил о "большом разочаровании" в связи с этим.

С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 — были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.