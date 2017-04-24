В Далласе полиция эвакуировала офисное здание из-за сообщений о стрельбе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Полиция американского города Даллас в штате Техас провела эвакуацию в одном из офисных зданий из-за информации о стрельбе, сообщает местный телеканал CBS DFW.

WATCH — Enormous police response after shooting reported in Dallas office building — https://t.co/QYzEGKv39o pic.twitter.com/tMWtHpDyDk — CBSDFW (@CBSDFW) 24 апреля 2017 г.

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По данным СМИ, неизвестный устроил стрельбу в офисном здании на севере города, в результате которого получили ранения два человека. Полиция выясняет обстоятельства случившегося и проверяет информацию о возможном нахождении вооруженного человека в здании.

Как сообщает телеканал WFAA со ссылкой на источники, вошедший в здание вооруженный мужчина выстрелил в своего начальника, а затем в себя. Об их состоянии ничего не сообщается.

Спасательные службы Далласа подтвердили, что на место были направлены две машины скорой помощи. Как сообщает телеканал, на снимках, сделанных на месте происшествия, видно, что некоторые окна здания разбиты.