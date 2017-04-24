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Задержаны подозреваемые в повреждении банкомата "дочки" Сбербанка в Киеве

Сюжет:
Ситуация с "дочками" российских банков на Украине (121)
19:4724.04.2017
(обновлено: 19:53 24.04.2017)
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкПрохожие у центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. Архивное фотоПрохожие у центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Правоохранители задержали четырех мужчин, которых подозревают в повреждении банкомата одного из киевских отделений дочки "Сбербанка", сообщила в понедельник пресс-служба банка.

Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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"Четверо молодых людей в ночь с 20 на 21 апреля 2017 года разбили с целью выведения из строя банкомат одного из киевских отделений ПАО "Сбербанк". Оперативная реакция сотрудников службы безопасности банка и внешней охранной структуры позволила полиции немедленно задержать преступников, двое из которых оказались ранее судимы за имущественные преступления (квартирные кражи и грабеж)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Полиция проверяет возможную причастность задержанных к совершению ряда других актов вандализма в отношении отделений и банкоматов украинских коммерческих банков в Киеве.

Замурованный Сбербанк: протест по-украински
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкЧлены украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили вход в офис украинской "дочки" Сбербанка бетонными блоками.Участники акции закладывают бетонными блоками вход в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости . Стрингер
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Члены украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили вход в офис украинской "дочки" Сбербанка бетонными блоками.
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкВ акции приняли участие около сотни человек, пришедших под флагами "Национального корпуса" и запрещенной в России организации "Правый сектор".Участники акции закладывают бетонными блоками вход в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
В акции приняли участие около сотни человек, пришедших под флагами "Национального корпуса" и запрещенной в России организации "Правый сектор".
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкНа фасаде офиса банка радикалы написали "rusbank".Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. 13 марта 2017
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
На фасаде офиса банка радикалы написали "rusbank".
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкТаким образом активисты добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине.Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Таким образом активисты добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине.
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкПосле того, как радикалы "заложили" вход в здание, они зажгли множество файеров.Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. 13 марта 2017
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
После того, как радикалы "заложили" вход в здание, они зажгли множество файеров.
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкУчастникам акции регулярно подвозили бетонные блоки и цемент из строительного магазина.Участники акции закладывают бетонными блоками вход в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Участникам акции регулярно подвозили бетонные блоки и цемент из строительного магазина.
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкВ момент акции работа отделения банка в целях безопасности была приостановлена.Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
В момент акции работа отделения банка в целях безопасности была приостановлена.
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкУ офиса банка на протяжении всей акции дежурили несколько полицейских машин.Участники акции закладывают бетонными блоками вход в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
У офиса банка на протяжении всей акции дежурили несколько полицейских машин.
© AP Photo / Efrem LukatskyОднако сотрудники правопорядка вмешиваться в происходящее не стали, пояснив, что акция идет без каких-либо происшествий.Члены украинской партии Национальный корпус у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Однако сотрудники правопорядка вмешиваться в происходящее не стали, пояснив, что акция идет без каких-либо происшествий.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoСотрудники банка обратились с заявлением по поводу инцидента в правоохранительные органы.Представители Гражданского корпуса, созданного на базе Азова, замуровывают вход в отделение дочки российского Сбербанка в Киеве, Украина. 13 марта 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Сотрудники банка обратились с заявлением по поводу инцидента в правоохранительные органы.
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкРадикалы пообещали оставаться возле центрального офиса украинской "дочки" Сбербанка и следить за тем, чтобы их стена не была разрушена.Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. 13 марта 2017
© РИА Новости . Стрингер
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Радикалы пообещали оставаться возле центрального офиса украинской "дочки" Сбербанка и следить за тем, чтобы их стена не была разрушена.
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Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело), почти месяц блокировали работу украинской "дочки" Сбербанка в Киеве.

Акция украинских радикалов у здания Сбербанка в Киеве
© РИА Новости . Алексей Вовк
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Сняли с паузы: украинские радикалы против банковской системы
Ранее радикалы повредили банкоматы "дочки" Сбербанка в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны.

Подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщала, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>

Активы российских банков на Украине
Активы российских банков на Украине

 

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