Задержаны подозреваемые в повреждении банкомата "дочки" Сбербанка в Киеве

Ситуация с "дочками" российских банков на Украине (121)

Прохожие у центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. Архивное фото

Прохожие у центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Правоохранители задержали четырех мужчин, которых подозревают в повреждении банкомата одного из киевских отделений дочки "Сбербанка", сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"Четверо молодых людей в ночь с 20 на 21 апреля 2017 года разбили с целью выведения из строя банкомат одного из киевских отделений ПАО "Сбербанк". Оперативная реакция сотрудников службы безопасности банка и внешней охранной структуры позволила полиции немедленно задержать преступников, двое из которых оказались ранее судимы за имущественные преступления (квартирные кражи и грабеж)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Полиция проверяет возможную причастность задержанных к совершению ряда других актов вандализма в отношении отделений и банкоматов украинских коммерческих банков в Киеве.

Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело), почти месяц блокировали работу украинской "дочки" Сбербанка в Киеве.

Ранее радикалы повредили банкоматы "дочки" Сбербанка в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны.

Подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщала, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

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