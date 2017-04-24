Пентагон отметил профессионализм пилотов ВКС в ходе полетов у Аляски

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Бомбардировщики ВКС РФ во время полетов у берегов Аляски на прошлой неделе действовали профессионально и безопасно, сообщил журналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"В течение четыре дней была серия трех полетов бомбардировщиков возле Аляски. Они (полеты – ред.) проводились безопасно, профессионально и с уважением воздушного пространства США", — сказал Дэвис, комментируя полеты российских самолетов.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что российские самолеты Ту-95МС проводили воздушное патрулирование у берегов Аляски.