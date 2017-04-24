Экс-журналист Fox News Хизер Ноерт стала пресс-секретарем госдепа США

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Новым пресс-секретарем госдепартамента США назначена бывшая журналистка телеканала Fox News Хизер Ноерт, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Госдепартамент рад приветствовать Хизер Ноерт в качестве нового официального представителя", — говорится в сообщении.

Там указывается, что "Ноерт пришла в госдепартамент после более чем 15 лет освещения международных и внутренних новостей в качестве телеведущей и корреспондента". В частности, она освещала события, связанные с терактами 11 сентября 2001 года, войной в Ираке, ситуацией в суданском Дарфуре.

Как подчеркивается, до прихода в госдепартамент она работала на телеканале Fox News, где была ведущей популярных утренних новостных программ, а также вела программы как на самом телеканале, так и на связанных с ним новостных платформах, включая радио и интернет.

"Опыт Хизер в СМИ и ее заинтересованность в международных отношениях будут бесценны" в работе в администрации США, говорится в сообщении госдепартамента.

Как указывается, Ноерт окончила Школу журналистики при Колумбийском университете. До Fox News она работала на телеканале ABC News.