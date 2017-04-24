В Венесуэле полиция обстреляла дробью оппозиционную демонстрацию

МЕХИКО, 24 апр – РИА Новости. Полиция обстреляла в понедельник дробью оппозиционную демонстрацию в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает портал Nacional.

Отмечается, что несколько человек были ранены. Издание приводит фотографии из социальных сетей, на которых видны пострадавшие с причиненными им ранениями. Обстрел произошел в районе Калифорния.

При этом сейчас участники акций протеста перекрыли движение по ряду магистралей в самом Каракасе, отмечает портал Universal.

Число жертв массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 21 человека — в воскресенье вечером скончалась раненная еще 19 апреля женщина. Причем последняя жертва участвовала не в антиправительственном, а как раз в пропрезидентском марше. В нее попала замороженная бутылка с водой, брошенная из одного из зданий.

В Венесуэле с 4 апреля идут массовые протесты, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.