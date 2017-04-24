СМИ: американская АПЛ присоединится к учениям у берегов Кореи

ТОКИО, 24 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. США направляют атомную подводную лодку (АПЛ) "Мичиган" (USS Michigan) для участия в военных учениях в районе Корейского полуострова совместно с авианосцем "Карл Винсон", сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источник в южнокорейских военных кругах.

"АПЛ "Мичиган" вскоре войдет в акваторию Корейского полуострова для проведения учений совместно с авианосцем "Карл Винсон", — говорится в сообщении.

На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. В то же время вице-президент США Майк Пенс, который посетил ранее в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении Пхеньяна у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".

Ситуация вокруг КНДР обострилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.

Ранее в понедельник СМИ КНДР назвали подход американского авианосца к Корейскому полуострову "неприкрытым военным шантажом", а министр народных вооруженных сил КНДР Пак Ён Сик сообщил о завершении размещения "точных и усовершенствованных средств нанесения удара" по базам США.

Кроме этого эксперты оценивают как высокую вероятность нового ракетного пуска или проведения ядерного испытания Северной Кореей к 25 апреля, когда будет отмечаться 85-й юбилей армии КНДР.