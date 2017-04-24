Адвокат подозреваемого в убийстве военного в Гюмри рассказал о подзащитном

ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Общественный защитник Арамаис Айрапетян, назначенный адвокатом Армана Джанджугазяна, которого подозревают в убийстве в армянском Гюмри российского военнослужащего, сообщил местному изданию подробности о своем подзащитном.

В субботу в Гюмри был убит российский военный контрактник Дмитрий Ялпаев. По предварительной версии судмедэкспертов, смерть наступила в результате травматического геморрагического шока. Как сообщал Южный военный округ Минобороны РФ, по предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве, подозреваемый задержан. По факту происшествия в Следственном комитете Армении заведено уголовное дело, переданное главному управлению по расследованию особо важных дел.

"Подозреваемый — Арман Джанджугазян, ему 21 год, ранее не судим, нигде не работал, жил с дедом. Он из города Степанаван, и, насколько мне известно, приехал в Гюмри в день происшествия в первый раз", — сказал Айрапетян в интервью armtimes.com.

По его словам, во вторник истекают 72 часа с момента задержания, следовательно, в этот день будет обсужден вопрос предъявления обвинения. "Джанджугазян дал показания, но сообщить их я не могу, так как это тайна следствия. По моим данным, во время инцидента он был один, с убитым военнослужащим знаком не был", — сообщил адвокат.

Он добавил, что в день убийства на теле Джанджугазяна были обнаружены повреждения. "Но я не могу сказать, кто их нанес – пострадавший или он сам, своими действиями. Назначена экспертиза", — отметил защитник.

Ранее СК Армении сообщил, что подозреваемый в убийстве военнослужащего мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем, был в марте признан ограниченно вменяемым и негодным к службе в армии. Он был демобилизован приказом министра обороны после заключения судебно-психиатрической экспертизы.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.