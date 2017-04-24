В Нидерландах военная разведка заявила об угрозе кибератак со стороны РФ

БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) заявила об угрозе "более продвинутых" кибератак со стороны России, сообщила телерадиокомпания RTBF cо ссылкой на опубликованный в понедельник доклад MIVD за 2016 год.

В документе утверждается, что в прошлом году отмечен рост угрозы со стороны РФ по отношению к Нидерландам, "значимыми целями" при этом якобы являются министерства обороны и иностранных дел.

По словам директора MIVD Онно Эишелсейма, его спецслужбу, в частности, беспокоит то, как РФ якобы совмещает свои военные возможности с ведением гибридной войны и манипулированием процессами принятия решений Западом. "Россия, ощущая для себя угрозу, хочет сохранить влияние в соседних странах и снизить роль НАТО", — сказал глава военной разведки Нидерландов.

Он считает, что главную роль в ведении гибридной войны, сочетающей в себе различные типы угроз, в том числе дестабилизирующе-подрывного характера и кибератаки, играет ГРУ. Утверждается, что его деятельность якобы направлена не только на реализацию военных задач, но и на оказание воздействия на избирательный процесс и общественное мнение в странах Запада. Это, в частности, достигается посредством кибератак, которые преследуют также цель хищения информации, утверждает Эишелсейм.

В докладе MIVD говорится, что в прошлом году в Нидерландах было пресечены "несколько сотен" попыток кибератак со стороны иностранных разведывательных служб. При этом основными правительственными целями для хакеров, помимо уже упомянутых министерств обороны и иностранных дел, были службы безопасности, а также компании, специализирующиеся на высоких технологиях и оборонной продукции, отмечает RTBF со ссылкой на документ.

Обвинения в адрес "российских хакеров", вмешивающихся, в частности, в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, например, британские парламентарии после референдума о выходе Британии из ЕС, представители демократической партии США, проигравшей президентские выборы, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. В ФРГ в последнее время все чаще говорят о подобных угрозах, исходящих из России. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

Недавно министерство обороны Дании заявило, что в 2015-2016 годы электронная почта сотрудников ведомства и другие сервисы были якобы взломаны российскими хакерами. В материале не объясняется, почему военное ведомство Дании возлагает ответственность за хакерскую атаку именно на Россию. Комментируя данное заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия подобным не занимается, нужны факты о том, что послужило основанием для подобных утверждений.