МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выбывший из президентской гонки кандидат от оппозиционной французской партии "Республиканцы", экс-премьер Франции Франсуа Фийон отказался от "права вести борьбу на парламентских выборах", сообщает агентство Франс Пресс.

"Эта борьба (на парламентских выборах) теперь в ваших руках. У меня больше нет права вести ее с вами", — заявил Фийон, выступая перед лидерами оппозиционной партии "Республиканцы".

Он добавил, что хочет "вновь стать борцом сердца", который "будет по-другому относиться к своей жизни и перевязывать раны своей семьи".

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

По данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, а Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

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