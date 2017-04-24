Трамп сделал заявление по случаю Дня памяти жертв геноцида армян

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи с Днем памяти жертв геноцида армян, в котором отметил, что США приветствуют усилия Турции и Армении в признании "болезненной истории", сообщили в понедельник в Белом доме.
Президент США отметил, что "размышляя над этой мрачной главой истории человечества, мы также признаем стойкость армянского народа".
"Мы должны помнить о совершенных зверствах, чтобы не допустить их повторения. Мы приветствуем усилия турок и армян в признании и принятия во внимание болезненной истории, что является важным шагом на пути создания основы для более справедливого и толерантного будущего", — подчеркнул Трамп.
Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей. Из 50 штатов США 44 штата официально признали и осудили геноцид армян, а также объявили 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армянского народа. Российская Госдума приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годах на его исторической родине — в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и остро реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.