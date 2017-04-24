СММ ОБСЕ планирует частично возобновить работу в Донбассе во вторник

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. После подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе все патрули были отозваны, миссия планирует частично возобновить работу во вторник, заявил в понедельник первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля.

"Сегодня все наши патрули были отменены. Но завтра мы частично возобновим свою работу. И вернемся к нормальной работе после того, как поймем все обстоятельства и что случилось в ходе этого инцидента. Сейчас мы продолжаем совершать мониторинг ситуации с помощью камер", — заявил Хуг на пресс-конференции.