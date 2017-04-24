Пострадавшие при подрыве в Донбассе автомобили ОБСЕ перевезут в Краматорск

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Автомобили Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, пострадавшие при подрыве в Донбассе, перевезут в Краматорск, который находится на подконтрольной киевским властям территории, они будут использованы для оценки инцидента, сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля.

"Мы изъяли поврежденный автомобиль и автомобиль, который его сопровождал. Эти два автомобиля будут перевезены с района села Пришиб в Краматорск, они будут неотъемлемой составляющей для оценки инцидента", — сказал Хуг в понедельник на брифинге.