Трамп надеется, что США отправят людей к Марсу до конца его президентства

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что первые американцы отправятся к Марсу до конца его президентского срока, истекающего в 2021 году. Об этом он заявил в телефонном разговоре с экипажем МКС.

"Когда, вы думаете, мы отправим людей к Марсу? Есть ли график и когда это произойдет?" — спросил президент командира экипажа МКС Пегги Уитсон. НАСА вело прямую трансляцию беседы президента и американских астронавтов Уитсон и Джека Фишера. Отвечая на вопрос главы государства, Уитсон напомнила, что подписанный им бюджет на текущий год предполагает, что полет на Марс будет возможен в 2030-х годах.

"Ну, мы хотим попытаться сделать это до конца моего президентского срока, в худшем случае – второго (президентского срока). Нам надо будет ускориться", — сказал Трамп. "Я надеюсь, что мы сделаем это быстрее, чем планируем", — отметил президент США.

Уитсон с улыбкой пообещала президенту постараться и заверила, что готова и будет счастлива отправиться к Красной планете. Между тем, по ее словам, это требует серьезного финансирования и международного сотрудничества.

Марсианская программа НАСА, которая разрабатывалась при прошлой администрации Барака Обамы, предполагает полет человека к Марсу в 2030-х года. Для этого в США строится сверхтяжелая ракета-носитель SLS. В прошлом году о намерении совершить пилотируемый полет на Марс уже в 2020-2025 годах заявила частная компания SpaceX. Первый беспилотный полет к Красной планете она планирует на 2018 год.

Дональд Трамп победил на президентских выборах свою соперницу-демократа Хиллари Клинтон в ноябре прошлого года, его первый президентский срок истекает в январе 2021 года.