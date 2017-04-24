Организация французских работодателей поддержит Макрона во II туре выборов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Организация французских работодателей (MEDEF) призывает поддержать экс-министра экономики Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, заявил агентству Франс Пресс председатель организации Пьер Гаттаз.
"Сегодня мы за Эммануэля Макрона, по крайней мере, в экономическом и социальном плане. Нет и тени сомнения", — заявил Гаттаз, добавив, что в случае избрания Макрона президентом, руководители организации будут "внимательно следить" за его действиями.
По словам Гаттаза, если Марин Ле Пен победит во втором туре, лидеры MEDEF перейдут к "сопротивлению". "В первую очередь мы работаем для Франции, для французов и для нашей страны. Поэтому мы не дезертируем, мы останемся. Мы не опустим руки, а будем оказывать активное сопротивление, чтобы избежать худшего", — сказал он.
По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.
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