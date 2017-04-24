Организация французских работодателей поддержит Макрона во II туре выборов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Организация французских работодателей (MEDEF) призывает поддержать экс-министра экономики Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, заявил агентству Франс Пресс председатель организации Пьер Гаттаз.

"Сегодня мы за Эммануэля Макрона, по крайней мере, в экономическом и социальном плане. Нет и тени сомнения", — заявил Гаттаз, добавив, что в случае избрания Макрона президентом, руководители организации будут "внимательно следить" за его действиями.

По словам Гаттаза, если Марин Ле Пен победит во втором туре, лидеры MEDEF перейдут к "сопротивлению". "В первую очередь мы работаем для Франции, для французов и для нашей страны. Поэтому мы не дезертируем, мы останемся. Мы не опустим руки, а будем оказывать активное сопротивление, чтобы избежать худшего", — сказал он.

Ранее с призывом противостоять лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов выступил Профсоюз полицейских Франции Alliance Police Nationale.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.